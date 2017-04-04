Приморцы начинают летать по летнему расписанию

Вновь появится востребованный в курортный период рейс в Далянь. В этот город самолеты будут летать три раза в неделю. Помимо этого, предлагаетcя еще шесть международных рейсов из Владивостока: Сеул (ежедневно), Пусан (шесть рейсов в неделю), Гонконг (один раза в неделю), Пекин (два раза в неделю), Харбин (три раза в неделю) и Токио (три раза в неделю).

На летний режим перейдет и расписание полетов малой авиации, сообщает администрация Приморья. Предусмотрено ежедневное выполнение «Авророй» внутрикраевых рейсов по маршруту Владивосток — Дальнегорск и Владивосток — Терней, десять рейсов в неделю по маршруту Владивосток — Кавалерово, четыре рейса — из Владивостока в Дальнереченск, два рейса — из Владивостока в Пластун и пять рейсов — из Владивостока в Преображение. Из Тернея четыре раза в неделю выполняются рейсы в Светлую и по одному рейсу в Амгу и Единку.

Михаил Грач.