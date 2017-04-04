Приморцы начинают летать по летнему расписанию
Из аэропорта «Кневичи» будут выполняться полеты по 48 направлениям летнего расписания, сообщает ИА «Дейта».
Из аэропорта «Кневичи» будут выполняться полеты по 48 направлениям летнего расписания, сообщает ИА «Дейта».
Вновь появится востребованный в курортный период рейс в Далянь. В этот город самолеты будут летать три раза в неделю. Помимо этого, предлагаетcя еще шесть международных рейсов из Владивостока: Сеул (ежедневно), Пусан (шесть рейсов в неделю), Гонконг (один раза в неделю), Пекин (два раза в неделю), Харбин (три раза в неделю) и Токио (три раза в неделю).
На летний режим перейдет и расписание полетов малой авиации, сообщает администрация Приморья. Предусмотрено ежедневное выполнение «Авророй» внутрикраевых рейсов по маршруту Владивосток — Дальнегорск и Владивосток — Терней, десять рейсов в неделю по маршруту Владивосток — Кавалерово, четыре рейса — из Владивостока в Дальнереченск, два рейса — из Владивостока в Пластун и пять рейсов — из Владивостока в Преображение. Из Тернея четыре раза в неделю выполняются рейсы в Светлую и по одному рейсу в Амгу и Единку.
Михаил Грач.