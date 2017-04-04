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08:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермские физики создали уникальные микролинзы

Это позволит отказаться от дорогих зарубежных аналогов.

Физики Пермского университета создали линзы для «световых» чипов. Новая технология создания конусных линз для фотонных интегральных схем (ФИС) позволит российским предприятиям отказаться от иностранных аналогов.

«Конусные линзы — один из основных соединительных элементов в фотонных интегральных схемах, — поясняют в пресс-службе ПГНИУ. — ФИС используются для обработки сигналов волоконно-оптических датчиков: температуры, деформации, давления и других. Их можно использовать в биосенсорах для определения химических и биологических веществ, в современных приборах спутниковой связи. Конусные линзы позволяют соединить чип интегральной схемы с оптическим волокном».

«Самое сложное это состыковать световод, который в 20 раз тоньше, чем человеческий волос — 3 микрона, с оптоволокном размером 125 микрон. Это очень похоже на стыковку корабля с космонавтами к МКС, где созданная линза — это своего рода шлюз, воронка, через которую большие потоки энергии в виде света проходят без существенных потерь», — рассказывает главный разработчик проекта, магистрант физического факультета Пермского университета Павел Карнаушкин.

Сейчас российские предприятия используют линзы, сделанные за рубежом. При этом один метр волокна стоит примерно 6 тысяч рублей. Продукт пермских учёных будет стоит около 1,5 тысяч рублей за метр.

Ученые Пермского университета стали первыми в России, кто создал подобную технологию.

Конечный вариант продукта будет презентован в конце 2017 года. Уже известно, что разработку внедрят на производстве фотонных схем на предприятиях Перми, а в дальнейшем она поступит в продажу для других предприятий в России и за рубежом.

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