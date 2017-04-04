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07:21 (мск), источник: Nur.kz

Дагестанский чиновник устроил сыну неприлично роскошную свадьбу

Соцсети поразила пышная свадьба Гамзата Гамзатова, сына бывшего мэра Буйнакска Гусейна Гамзатова. На торжестве, прошедшем в одном из самых дорогих залов Махачкалы, побывали более 700 гостей.

Мероприятие состоялось в конце марта, пишет Spletnik.ru.

Избранницей сына чиновника стала учительница младших классов по имени Саният — невеста предстала перед гостями в скромном платье со шлейфом в несколько метров.

Стоимость аренды зала составляет порядка 300 тысяч рублей. Праздничный банкет обошелся примерно в два миллиона рублей.

Отдельного внимания гостей торжества заслужило необычное оформление зала — приглашенные оказались в круглом зале, утопающем в свежих цветах.

По словам источников в окружении семьи, изысканный декор обошелся организаторам свадьбы в два миллиона рублей.

Однако это не единственная блажь, на которую пошел чиновник ради сына: на свадьбе Гамзата Гамзатова выступила легенда российского шансона Любовь Успенская, стоимость выступления которой в регионах оценивается в 30 тысяч евро.

Свой первый танец молодожены исполнили под нетленный хит «К единственному нежному».

В дагестанских блогах с укором обсуждают «немыслимые» траты бывшего главы Буйнакска.

«После этой свадьбы Гамзатову точно не вернуть пост мэра», — иронизируют в соцсетях.

Гусейн Гамзатов лишился должности год назад: тогда чиновник был отправлен в отставку после появления в соцсетях якобы поддельного заявления об уходе. С тех пор, по сообщениям дагестанских СМИ, Гамзатов пытается вернуть пост, который после него занял Закарья Амиров.

Пользователи соцсетей сравнили свадьбу сына Гусейна Гамзатова с семейным торжеством миллиардера Гуцериева, чей сын Саид женился весной прошлого года.

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