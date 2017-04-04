Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
У легких нашли новые функции
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
"Вижу по жертвам": ветеран "Альфы" о причинах взрыва в метро СПб
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Знаменитый французский военный корабль оказался на Украине – СМИ
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9В мире зацвела сакура
10Последствия циклона «Дебби»
06:55 (мск), источник: Вести Приморье

Приморцы выбрали имя для третьего краевого самолета

В список опроса попали 17 имен исторических персонажей, так или иначе связанных с историей Приморья и Дальнего Востока. Имя Ивана Надарова выбрано большинством голосовом — в пользу этого варианта высказались более половины участников голосования, 907 из 1732.

Приморцы вновь прикоснулись к авиационной традиции — присуждать имена воздушным судам. Имя, которое нанесут на борт третьего в крае воздушного судна, выбирали путем общего голосования. Свой голос оставил на страничке опроса и Губернатор Владимир Миклушевский.

Традиция присваивать авиалайнерам имена берет начало от мореплавателей, самолеты — те же корабли, только воздушные. Принять участие в этой традиции Владимир Миклушевский предложил всем жителям и гостям Приморья в начале года, когда по внутрикраевых маршрутам запустили третий, недавно приобретенный, самолет.

В список опроса попали 17 имен исторических персонажей, так или иначе связанных с историей Приморья и Дальнего Востока. Имя Ивана Надарова выбрано большинством голосовом — в пользу этого варианта высказались более половины участников голосования, 907 из 1732.

Иван Надаров — российский военный деятель, начальник штаба Владивостокской крепости (1887 год), исследователь северных районов Приморья, рек Амурского бассейна, один из первопроходцев Уссурийского края, составитель первого словаря удэгейского языка.

Уже после того, как голосование завершилось, Владимир Миклушевский поделился, что свой голос также отдал в пользу этого варианта. Как отметил глава региона, «имя достойное».

Теперь надпись с именем предстоит нанести на борт воздушного судна на русском и английском языках, чтобы прочесть его могли не только местные жители, но и туристы, открывающие для себя Приморье.

Отметим, имена первым двум самолетам DHC-6, приобретенным для малой авиации в Приморье, также выбирали сами жители. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля.

В настоящее время три самолета DHC-6 в Приморье летают по девяти направлениям: из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку. В неделю на этих воздушных судах авиакомпания «Аврора» выполняет 41 рейс.

Ставка на развитие малой авиации, по мнению Губернатора Владимира Миклушевского, позволит решить сразу несколько задач — обеспечение удобства передвижения жителей, развитие туризма и повышение деловой активности внутри Приморья.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Умер от рака звезда "Джентльмен-шоу" и "Ликвидации"
Участники бойз-бэнда признались, что являются девушками
Умер от рака звезда "Джентльмен-шоу" и "Ликвидации"
МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро
Источник: личность смертника в метро предварительно установлена
Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге
«Интерфакс»: задержан глава Удмуртии
В Астрахани неизвестные расстреляли двоих полицейских
Москва и Минск договорились по цене на газ
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
Гол Промеса на 95-й минуте помог «Спартаку» обыграть «Оренбург» Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь