Приморцы выбрали имя для третьего краевого самолета

Приморцы вновь прикоснулись к авиационной традиции — присуждать имена воздушным судам. Имя, которое нанесут на борт третьего в крае воздушного судна, выбирали путем общего голосования. Свой голос оставил на страничке опроса и Губернатор Владимир Миклушевский.

Традиция присваивать авиалайнерам имена берет начало от мореплавателей, самолеты — те же корабли, только воздушные. Принять участие в этой традиции Владимир Миклушевский предложил всем жителям и гостям Приморья в начале года, когда по внутрикраевых маршрутам запустили третий, недавно приобретенный, самолет.

В список опроса попали 17 имен исторических персонажей, так или иначе связанных с историей Приморья и Дальнего Востока. Имя Ивана Надарова выбрано большинством голосовом — в пользу этого варианта высказались более половины участников голосования, 907 из 1732.

Иван Надаров — российский военный деятель, начальник штаба Владивостокской крепости (1887 год), исследователь северных районов Приморья, рек Амурского бассейна, один из первопроходцев Уссурийского края, составитель первого словаря удэгейского языка.

Уже после того, как голосование завершилось, Владимир Миклушевский поделился, что свой голос также отдал в пользу этого варианта. Как отметил глава региона, «имя достойное».

Теперь надпись с именем предстоит нанести на борт воздушного судна на русском и английском языках, чтобы прочесть его могли не только местные жители, но и туристы, открывающие для себя Приморье.

Отметим, имена первым двум самолетам DHC-6, приобретенным для малой авиации в Приморье, также выбирали сами жители. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля.

В настоящее время три самолета DHC-6 в Приморье летают по девяти направлениям: из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку. В неделю на этих воздушных судах авиакомпания «Аврора» выполняет 41 рейс.

Ставка на развитие малой авиации, по мнению Губернатора Владимира Миклушевского, позволит решить сразу несколько задач — обеспечение удобства передвижения жителей, развитие туризма и повышение деловой активности внутри Приморья.