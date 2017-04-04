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06:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

На 0,2% снизились цены на продукты в Иркутской области в марте 2017 года

В марте на продовольственном рынке Иркутской области зафиксирована дефляция.

Источник: РИА "Новости"

В марте 2017 года цены на продукты в Иркутской области снизились в среднем на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на руководителя службы потребительского рынка и лицензирования региона Сергея Петрова. «Из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в прошлом месяце отмечено снижение цен на пшено, крупу гречневую, масло подсолнечное, кур охлажденных и мороженых, рыбу мороженую, сахар, рис, соль, муку», — отметил он.

С начала 2017 года цены на продовольственные товары в регионе выросли в среднем на 0,3%, что ниже, чем в прошлом году (рост на 2,3%). В то же время зафиксирована дефляция на розничном рынке продовольствия без учета роста цен на алкогольные напитки в среднем на 0,1%.

Напомним, в Иркутской области сельхозтоваропроизводителям предоставляют места для продажи собственной продукции на розничных рынках. С начала года в области проведено 500 ярмарок.

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