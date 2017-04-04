На 0,2% снизились цены на продукты в Иркутской области в марте 2017 года
В марте на продовольственном рынке Иркутской области зафиксирована дефляция.
В марте на продовольственном рынке Иркутской области зафиксирована дефляция.
В марте 2017 года цены на продукты в Иркутской области снизились в среднем на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом 3 апреля сообщает
С начала 2017 года цены на продовольственные товары в регионе выросли в среднем на 0,3%, что ниже, чем в прошлом году (рост на 2,3%). В то же время зафиксирована дефляция на розничном рынке продовольствия без учета роста цен на алкогольные напитки в среднем на 0,1%.
Напомним, в Иркутской области сельхозтоваропроизводителям предоставляют места для продажи собственной продукции на розничных рынках. С начала года в области проведено 500 ярмарок.