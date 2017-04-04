Пять рейсов задержаны в аэропорту Алматы
В международном аэропорту Алматы задерживаются пять рейсов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В международном аэропорту Алматы задерживаются пять рейсов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
По состоянию на 4 марта 08:00 в Международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы:
1. TK351
2. DV729
3. S73288
4. DV733
5. Z92215
Вместе с тем как сообщается, был отменен рейс TJ4897/4898
«В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 350 м, горизонтальная 5000 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет», — говорится в сообщении.