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07:18 (мск), источник: Newtimes.kz

Пять рейсов задержаны в аэропорту Алматы

В международном аэропорту Алматы задерживаются пять рейсов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

По состоянию на 4 марта 08:00 в Международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы:

1. TK351 Алматы-Стамбул (Позднее прибытие самолета) Туркиш Айрлайнз.

2. DV729 Алматы-Костанай (Перенесен на 04/04 по м/у Костаная) Скат.

3. S73288 Алматы-Новосибирск (Позднее прибытие самолета) Авиакомпания S7.

4. DV733 Алматы-Астана (Позднее прибытие самолета) Скат;.

5. Z92215 Алматы-Кызылорда (Позднее прибытие самолета) Бек Эйр.

Вместе с тем как сообщается, был отменен рейс TJ4897/4898 Душанбе-Алматы-Душанбе.

«В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 350 м, горизонтальная 5000 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет», — говорится в сообщении.

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