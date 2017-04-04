Начался поиск подрядчика для реставрации «Народного дома» во Владивостоке

Владивосток, 4 апреля, PrimaMedia.

Начался поиск подрядчиков, которые займутся ремонтно-реставрационными работами на объекте культурного наследия федерального значения «Народный дом имени Александра Пушкина» во Владивостоке. На эти цели выделено 200 млн рублей из федерального бюджета, конкурсная документация размещена на сайте госзакупок, сообщает ИА PrimaMedia.

«Народный дом» имени великого русского поэта был построен в 1899—1907 годах. С той поры капитального ремонта в нем не проводилось, из-за чего его состояние при проведенных проверках оценивали как аварийное. С потолка прямо на головы занимающихся тут студентов Дальневосточной академии искусств, которой здание передали в оперативное управление, то и дело падали куски штукатурки, а инструменты портились. В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 годы)» в 2014 году было выделено финансирование на инженерно-техническое обследование здания и разработку проектной документации по реставрации памятника в размере 3,44 млн рублей. Но до самих работ тогда не дошли.

Год назад приморский блогер, фотокорреспондент ИА PrimaMedia побывал в здании Народного дома по адресу Володарского, 19 и опубликовал, в том числе и на сайте нашего агентства, кадры, свидетельствующие о плачевном положении памятника культуры федерального значения. Ректорату вуза предложили даже организовать сбор средств от народа на ремонт, раз уж денег из бюджета все нет и нет.

И вот эти средства стали реальными. ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявило конкурс с ограниченным участием на право заключения государственного контракта на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Народный дом» во Владивостоке. К участию в нем допущены лишь компании, имеющие необходимый уровень квалификации.

Работы включают в себя восстановление наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки, архитектурно-лепного декора. Также предполагается заняться фундаментом, инженерными системами и кровлей.

Финансирование предусмотрено в размере 50 млн рублей в 2017 году, 150 млн — в 2018-ом.