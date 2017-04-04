Начался поиск подрядчика для реставрации «Народного дома» во Владивостоке
На ремонтные работы выделяют 200 млн рублей и два года.
На ремонтные работы выделяют 200 млн рублей и два года.
Владивосток, 4 апреля, PrimaMedia.
Начался поиск подрядчиков, которые займутся
«Народный дом» имени великого русского поэта был построен в 1899—1907 годах. С той поры капитального ремонта в нем не проводилось,
Год назад приморский блогер, фотокорреспондент ИА PrimaMedia побывал в здании Народного дома по адресу Володарского, 19 и опубликовал, в том числе и на сайте нашего агентства, кадры, свидетельствующие о плачевном положении памятника культуры федерального значения. Ректорату вуза предложили даже организовать сбор средств от народа на ремонт, раз уж денег из бюджета все нет и нет.
И вот эти средства стали реальными. ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявило конкурс с ограниченным участием на право заключения государственного контракта на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Народный дом» во Владивостоке. К участию в нем допущены лишь компании, имеющие необходимый уровень квалификации.
Работы включают в себя восстановление наружных и внутренних
Финансирование предусмотрено в размере 50 млн рублей в 2017 году, 150 млн — в 2018-ом.