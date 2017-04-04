Погода 4 апреля: осадки и усиление ветра
Во вторник, 4 апреля, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает «Казгидромет».
Во вторник, 4 апреля, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает «Казгидромет».
На
В Актюбинской, Атырауской,
В Акмолинской, Костанайской,
В Алматинской и Жамбылской областях — местами туман, в Кызылординской области ветер усилится до 15−20 м/с.
В Алматы переменная облачность, временами осадки, туман, днем до +8.
В Астане переменная облачность, временами снег, гололед, днем до +1.