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07:05 (мск), источник: 365info.kz

Погода 4 апреля: осадки и усиление ветра

Во вторник, 4 апреля, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает «Казгидромет».

Источник: 365info.kz

На юго-востоке и северо-западе страны — местами сильные осадки. Только на юго-западе осадков не предвидится.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях ветер усилится до 15−20 м/с, местами туман и гололед.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами туман и гололед.

В Алматинской и Жамбылской областях — местами туман, в Кызылординской области ветер усилится до 15−20 м/с.

В Алматы переменная облачность, временами осадки, туман, днем до +8.

В Астане переменная облачность, временами снег, гололед, днем до +1.

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