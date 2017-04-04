Погода 4 апреля: осадки и усиление ветра

На юго-востоке и северо-западе страны — местами сильные осадки. Только на юго-западе осадков не предвидится.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях ветер усилится до 15−20 м/с, местами туман и гололед.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами туман и гололед.



В Алматинской и Жамбылской областях — местами туман, в Кызылординской области ветер усилится до 15−20 м/с.

В Алматы переменная облачность, временами осадки, туман, днем до +8.

В Астане переменная облачность, временами снег, гололед, днем до +1.