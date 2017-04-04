На трёх направлениях Московской железной дороги проложат 100 километров «бархатного» пути

До конца 2018 года на трёх направлениях Московской железной дороги (МЖД) проложат новые главные пути. Это позволит пустить больше 200 дополнительных электричек на Горьковском, Курском и Ярославском направлениях МЖД.

Пути общей протяжённостью 100 километров проложат по бесстыковому принципу («бархатный» путь) — поезда по ним будут ходить плавно и практически без шума.

При укладке «бархатного» пути, в отличие от обычного, стыки между рельсами расположены на значительном расстоянии — до 800 метров вместо 25. Это позволяет избежать частого стука колёс и снизить износ железнодорожного полотна.

Где появится «бархатный» путь

Как рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД», четвёртый главный путь на Горьковском направлении построят на участке от Курского вокзала до платформы Железнодорожная. Его протяжённость составит 27,5 километра, работы на отрезке выполнены чуть более чем на 30 процентов, они будут завершены к концу 2018 года.

На этом направлении строители ведут реконструкцию платформ Чухлинка, Реутово, Никольское, Салтыковская, а также устанавливают шумозащитные экраны вдоль дорог.

«Платформы станций сделают на несколько сантиметров выше, чтобы пассажирам было удобнее входить и выходить из поезда», — рассказали в пресс-службе.

На Ярославском направлении идут работы по строительству пятого главного пути на отрезке от Ярославского вокзала до станции Мытищи и далее до Пушкина. Протяжённость пути составляет 28,6 километра.

«Строители ведут реконструкцию остановочных пунктов Лось, Перловская, Тайнинская и Мытищи. На этом направлении также появятся новые мосты через железнодорожные пути и пешеходные тоннели. На станции Лосиноостровская планируется построить новую платформу», — рассказали в «РЖД».

На участке от Мытищ до Пушкина новый главный путь готов уже на 80 процентов.

На Курском направлении дополнительный путь появится на участке от платформы Люблино до Подольска, работы выполнены более чем на 50 процентов. Это самый длинный участок — 44 километра. Реконструкция также коснётся платформ на остановочных пунктах Подольск, Царицыно и Щербинка.

Напомним, бесстыковые пути сделаны и на Московском центральном кольце (МЦК), это позволяет поездам ездить практически бесшумно. По «бархатному» пути также курсируют скоростные пригородные электрички, например «Ласточки» на Ленинградском направлении.