Концерты, марш-парад и дефиле: что увидят хабаровчане на «Амурских волнах»
Организаторы опубликовали программу музыкального шоу, которое состоится в мае — июне этого года.
Организаторы опубликовали программу музыкального шоу, которое состоится в мае — июне этого года.
В этом году организаторы фестиваля «Амурские волны» подготовили масштабную программу для жителей и гостей Хабаровска. Оркестры будут шествовать по городским улицам и давать концерты в парках и скверах. Планируются и сольные выступления лауреатов международных музыкальных конкурсов. Самые интересные мероприятия фестиваля попали в обзор портала «Губерния».
1. Первыми на «Амурских волнах» выступят музыканты Шотландского сводного оркестра волынщиков и барабанщиков. Концерт пройдет в краевом цирке в пятницу, 26 мая.
2. На следующий день площадкой фестиваля станет Городской дворец культуры. Фортепианный концерт даст победитель и лауреат международных конкурсов Сергей Тарасов. В ГДК выступит и Центральный оркестр министерства обороны РФ. Дирижировать будет заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин.
3. Еще одно интересное мероприятие —
4. Первое представление фестиваля с фейерверком состоится на площади Славы в понедельник, 29 мая. Концерты будут проходить и на следующий день.
5. Один концерт в этом году посвятят памяти художественного руководителя «Амурских волн»,
6. Завершит программу фестиваля