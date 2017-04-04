Концерты, марш-парад и дефиле: что увидят хабаровчане на «Амурских волнах»

В этом году организаторы фестиваля «Амурские волны» подготовили масштабную программу для жителей и гостей Хабаровска. Оркестры будут шествовать по городским улицам и давать концерты в парках и скверах. Планируются и сольные выступления лауреатов международных музыкальных конкурсов. Самые интересные мероприятия фестиваля попали в обзор портала «Губерния».

1. Первыми на «Амурских волнах» выступят музыканты Шотландского сводного оркестра волынщиков и барабанщиков. Концерт пройдет в краевом цирке в пятницу, 26 мая.

2. На следующий день площадкой фестиваля станет Городской дворец культуры. Фортепианный концерт даст победитель и лауреат международных конкурсов Сергей Тарасов. В ГДК выступит и Центральный оркестр министерства обороны РФ. Дирижировать будет заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин.

3. Еще одно интересное мероприятие — марш-парад духовых оркестров. Состоится он в воскресенье, 28 мая. Музыканты пройдут от площади Ленина до Комсомольской площади. После шествия начнется концерт.

4. Первое представление фестиваля с фейерверком состоится на площади Славы в понедельник, 29 мая. Концерты будут проходить и на следующий день.

5. Один концерт в этом году посвятят памяти художественного руководителя «Амурских волн», генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе в конце 2016 года. Мероприятие пройдет в краевом цирке 31 мая.