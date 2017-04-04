До конца недели погода не раз изменится в Приморье
Сегодня и завтра погоду в Приморье продолжает определять поле повышенного атмосферного давления.
Сегодня и завтра погоду в Приморье продолжает определять поле повышенного атмосферного давления.
В крае ожидается погода без существенных осадков. В отдельных районах ожидается усиление
В дневные часы воздух в континентальных районах края прогреется до 16−23 градусов тепла, на побережье — девять — семнадцать градусов.
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По информации Примгидромета, в четверг, шестого апреля, к Приморью подойдут фронтальные разделы с территории Китая. Небольшие дожди наиболее вероятны на севере края. На остальной территории региона сохранится погода без осадков. С ростом атмосферного давления над Охотским морем изменится погода на побережье — там станет прохладней на
В конце недели через Приморье будут проходить более активные фронтальные разделы, которые вызовут дожди.
Во Владивостоке в среду, пятого апреля, сохранится погода без осадков при
Анна Иваницына.