До конца недели погода не раз изменится в Приморье

В крае ожидается погода без существенных осадков. В отдельных районах ожидается усиление юго-западного ветра. В Приморье будет поступать теплый воздух, что поспособствует дальнейшему потеплению, сообщает ИА «Дейта».

В дневные часы воздух в континентальных районах края прогреется до 16−23 градусов тепла, на побережье — девять — семнадцать градусов.

Читайте также Аномальное тепло идет в Приморье.

По информации Примгидромета, в четверг, шестого апреля, к Приморью подойдут фронтальные разделы с территории Китая. Небольшие дожди наиболее вероятны на севере края. На остальной территории региона сохранится погода без осадков. С ростом атмосферного давления над Охотским морем изменится погода на побережье — там станет прохладней на три-семь градусов.

В конце недели через Приморье будут проходить более активные фронтальные разделы, которые вызовут дожди.

Во Владивостоке в среду, пятого апреля, сохранится погода без осадков при юго-восточном ветре. Воздух прогреется до 14−17 градусов тепла, что может превысить абсолютный температурный максимум на этот день.

Анна Иваницына.