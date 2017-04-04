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07:51 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области подсчитывают ущерб и устраняют последствия урагана

Штормовой ветер оборвал линии электропередач и сорвал крыши с нескольких десятков домов.

В Новосибирской области ликвидируют последствия урагана.

Напомним, штормовой ветер разыгрался в регионе в ночь на 31 марта и продолжал бушевать днем.

Непогода оставила без света сначала более 36,6 тысяч жителей Маслянинского, Искитимского и Черепановского районов, позднее — еще 7,5 тысячи человек в Тогучинском, Чулымском, Колыванском и Новосибирском районах. В Новосибирске ветер также обрывал линии электропередач. Во всех населенных пунктах подачу электричества возобновили в течение нескольких часов.

А вот отремонтировать поврежденные, а кое-где и вовсе полностью сорванные кровли зданий будет сложнее. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поручил оперативно организовать все восстановительные работы. Как сообщает пресс-служба правительства региона, эту работу под свой контроль поручено взять заместителю губернатора Сергею Семке.

Как сообщалось ранее, в Новосибирске от урагана пострадали два десятка крыш. В районах области ветер нанес ущерб 8 зданиям. Среди них есть и социально значимые объекты — детский сад в поселке Козиха Ордынского района и школа в Барабинском районе.

Губернатор поручил как можно быстрее приступить к восстановлению кровель в пострадавших от стихии зданиях и в самые сжатые сроки провести необходимые ремонтно-восстановительные работы.

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