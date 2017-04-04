В Новосибирской области подсчитывают ущерб и устраняют последствия урагана
Штормовой ветер оборвал линии электропередач и сорвал крыши с нескольких десятков домов.
Штормовой ветер оборвал линии электропередач и сорвал крыши с нескольких десятков домов.
В Новосибирской области ликвидируют последствия урагана.
Напомним, штормовой ветер разыгрался в регионе в ночь на 31 марта и продолжал бушевать днем.
Непогода оставила без света сначала более 36,6 тысяч жителей Маслянинского, Искитимского и Черепановского районов, позднее — еще 7,5 тысячи человек в Тогучинском, Чулымском, Колыванском и Новосибирском районах. В Новосибирске ветер также обрывал линии электропередач. Во всех населенных пунктах подачу электричества возобновили в течение нескольких часов.
А вот отремонтировать поврежденные, а
Как сообщалось ранее, в Новосибирске от урагана пострадали два десятка крыш. В районах области ветер нанес ущерб 8 зданиям. Среди них есть и социально значимые объекты — детский сад в поселке Козиха Ордынского района и школа в Барабинском районе.
Губернатор поручил как можно быстрее приступить к восстановлению кровель в пострадавших от стихии зданиях и в самые сжатые сроки провести необходимые