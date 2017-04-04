Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Две трети случаев рака объяснили невезением
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Знаменитый французский военный корабль оказался на Украине – СМИ
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Последствия циклона «Дебби»
9В тени стены
9Индуистский Новый год
07:44 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинский школьник совместно с ЮУрГУ разработал ЭКГ-футболку

Одежда, позволяющая снять кардиограмму, вскоре может быть запущена в массовое производство.

Учащийся челябинского лицея № 97 Александр Пасынков совместно с учеными ЮУрГУ создал ЭКГ-футболку — уникальный проект представили на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Инновационное изобретение — ЭКГ-футболка, снабженная специальными электродами, позволяет распознавать биоэлектрические импульсы в человеческом теле, которые используются для снятия электрокардиограммы. По замыслу автора, информация в режиме реального времени поступает на смартфон, оценивается и анализируется. В случае отклонения от нормы пациент получает соответствующую рекомендацию — обратиться за консультацией к кардиологу.

«Очень важно, что программа “Шаг в будущее” не просто занимается научно-просветительской деятельностью, она помогает молодым людям вырасти в серьезных профессионалов», — отмечает научный консультант Центра спортивной науки ЮУрГУ Алексей Смирнов.

Авторы ноу-хау обещают, что в ближайшем будущем выпуск ЭКГ-футболок будет запущен в производство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Челябинский школьник совместно с ЮУрГУ разработал ЭКГ-футболку
МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро
Источник: личность предполагаемого смертника в метро установлена
Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге
«Интерфакс»: задержан глава Удмуртии
В Астрахани неизвестные расстреляли двоих полицейских
Москва и Минск договорились по цене на газ
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
Гол Промеса на 95-й минуте помог «Спартаку» обыграть «Оренбург» Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь