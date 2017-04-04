Челябинский школьник совместно с ЮУрГУ разработал ЭКГ-футболку

Учащийся челябинского лицея № 97 Александр Пасынков совместно с учеными ЮУрГУ создал ЭКГ-футболку — уникальный проект представили на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Инновационное изобретение — ЭКГ-футболка, снабженная специальными электродами, позволяет распознавать биоэлектрические импульсы в человеческом теле, которые используются для снятия электрокардиограммы. По замыслу автора, информация в режиме реального времени поступает на смартфон, оценивается и анализируется. В случае отклонения от нормы пациент получает соответствующую рекомендацию — обратиться за консультацией к кардиологу.

«Очень важно, что программа “Шаг в будущее” не просто занимается научно-просветительской деятельностью, она помогает молодым людям вырасти в серьезных профессионалов», — отмечает научный консультант Центра спортивной науки ЮУрГУ Алексей Смирнов.