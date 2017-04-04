Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
Две трети случаев рака объяснили невезением
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Соцсети и очевидцы: что известно о взрыве в Петербурге
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Знаменитый французский военный корабль оказался на Украине – СМИ
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Последствия циклона «Дебби»
9В тени стены
9Индуистский Новый год
07:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Похороны Евгения Евтушенко перенесли на 12 апреля

Решение отложить прощание с поэтом принято в связи с Вербным воскресеньем.

Источник: IrkutskMedia.ru

Похороны уроженца Иркутской области, поэта Евгения Евтушенко перенесены с 9 на 12 апреля в связи с Вербным воскресеньем. Гражданская панихида пройдет в Москве в Доме литераторов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

«Изначально мы планировали похороны на 9 апреля, но так как это воскресенье и к тому же праздник, Вербное воскресенье, то приняли решение отложить прощание с Женей и похороны на 12 апреля», — сказал Михаил Моргулис.

По его словам, гражданская панихида пройдет в Москве в Доме литераторов, а захоронен поэт будет, как и планировалось, в подмосковном поселке Переделкино. В настоящее время прощание и похороны планируются на один день.

Кроме того, в США с поэтом простятся 5 апреля, отпевание и прощание пройдет в университете города Талса штата Оклахома. Отдельная церемония запланирована на этот же день и в здании самого университета, где Евтушенко преподавал с 1992 года.

Напомним, поэт Евгений Евтушенко скончался на 85-м году в США 1 апреля. Причиной смерти стал рак.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Строительство моста через реку Лена на ВСЖД вступает в завершающую фазу
МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро
Источник: личность предполагаемого смертника в метро установлена
Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге
«Интерфакс»: задержан глава Удмуртии
В Астрахани неизвестные расстреляли двоих полицейских
Москва и Минск договорились по цене на газ
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
Гол Промеса на 95-й минуте помог «Спартаку» обыграть «Оренбург» Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь