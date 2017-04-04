Похороны Евгения Евтушенко перенесли на 12 апреля

Похороны уроженца Иркутской области, поэта Евгения Евтушенко перенесены с 9 на 12 апреля в связи с Вербным воскресеньем. Гражданская панихида пройдет в Москве в Доме литераторов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

«Изначально мы планировали похороны на 9 апреля, но так как это воскресенье и к тому же праздник, Вербное воскресенье, то приняли решение отложить прощание с Женей и похороны на 12 апреля», — сказал Михаил Моргулис.

По его словам, гражданская панихида пройдет в Москве в Доме литераторов, а захоронен поэт будет, как и планировалось, в подмосковном поселке Переделкино. В настоящее время прощание и похороны планируются на один день.

Кроме того, в США с поэтом простятся 5 апреля, отпевание и прощание пройдет в университете города Талса штата Оклахома. Отдельная церемония запланирована на этот же день и в здании самого университета, где Евтушенко преподавал с 1992 года.

Напомним, поэт Евгений Евтушенко скончался на 85-м году в США 1 апреля. Причиной смерти стал рак.