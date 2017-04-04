В мэрии Уфы рассказали о программе предотвращения подростковых суицидов

Напомним, что в стране в прошлом году количество детских суицидов выросло на 60%. При этом с 2011 по 2015 год количество самоубийств становилось меньше на 10%.

Как выяснилось, еще в мае 2003 года в Уфе была внедрена программа по предотвращению подростковых суицидов. Об этом рассказала директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова. Кроме того, за это время была создана городская служба по профилактике отказов детей. Число предотвращения отказов увеличилось с 30% (2003) до 64% (2016). К сожалению, о том, что входит в программу по профилактике суицидов и как она помогает детям и родителям справиться с суицидальными наклонностями, Марова не рассказала.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка РФ Анна Кузнецова рассказала Лайфу, что количество суицидов в стране увеличивается из-за так называемых «групп смерти», в которых подросткам рассказывают о том, что покончить с собой — это единственный выход для решения всех проблем. Кроме того она заявила, что по всей стране остро не хватает школьных психологов.