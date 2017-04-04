Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
90-летний британец сменил пол
Назвавший Путина убийцей ведущий отдал $13 млн коллегам
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Знаменитый французский военный корабль оказался на Украине – СМИ
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9Индуистский Новый год
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Последствия циклона «Дебби»
08:46 (мск), источник: PROUFU.ru

В мэрии Уфы рассказали о программе предотвращения подростковых суицидов

Сегодня на оперативном совещании мэра города одной из обсуждаемых тем стала проблема подросткового суицида.

Напомним, что в стране в прошлом году количество детских суицидов выросло на 60%. При этом с 2011 по 2015 год количество самоубийств становилось меньше на 10%.

Как выяснилось, еще в мае 2003 года в Уфе была внедрена программа по предотвращению подростковых суицидов. Об этом рассказала директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова. Кроме того, за это время была создана городская служба по профилактике отказов детей. Число предотвращения отказов увеличилось с 30% (2003) до 64% (2016). К сожалению, о том, что входит в программу по профилактике суицидов и как она помогает детям и родителям справиться с суицидальными наклонностями, Марова не рассказала.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка РФ Анна Кузнецова рассказала Лайфу, что количество суицидов в стране увеличивается из-за так называемых «групп смерти», в которых подросткам рассказывают о том, что покончить с собой — это единственный выход для решения всех проблем. Кроме того она заявила, что по всей стране остро не хватает школьных психологов.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о трагической гибели 20-летней студентки УГАТУ. Девушка покончила с собой из-за неразделенной любви, как стало известно ProUfu.ru.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро
Источник: личность предполагаемого смертника в метро установлена
Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге
СМИ: задержан глава Удмуртии Александр Соловьев
В Астрахани неизвестные расстреляли двоих полицейских
Трамп передал зарплату за квартал Национальной парковой службе
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
Гол Промеса на 95-й минуте помог «Спартаку» обыграть «Оренбург» Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь