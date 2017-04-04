Коммунальные службы пытаются предотвратить потоп в Сипайлово
Специалисты работают круглосуточно.
Специалисты работают круглосуточно.
Коммунальные службы Уфы всеми силами борются с грядущим паводком.
В уфимском Сипайлово продолжаются работы по очистке стоков ливневых канализаций от мусора, снега и льда.
— 3 апреля мы расчистили стоки ливневых канализаций по улицам Б. Бикбая, Ю. Гагарина и М. Жукова. Работы ведутся круглосуточно. — рассказали в
Напомним, что в начале марта в уфимском Сипайлово затопило парковку популярного супермаркета. Тогда власти признали, что причиной ЧП стали забившиеся стоки ливневой канализации.