Коммунальные службы пытаются предотвратить потоп в Сипайлово

Коммунальные службы Уфы всеми силами борются с грядущим паводком.

В уфимском Сипайлово продолжаются работы по очистке стоков ливневых канализаций от мусора, снега и льда. Из-за забившихся ливневок этот район города может оказаться по ударом «большой воды».

— 3 апреля мы расчистили стоки ливневых канализаций по улицам Б. Бикбая, Ю. Гагарина и М. Жукова. Работы ведутся круглосуточно. — рассказали в пресс-службе уфимской администрации.

Напомним, что в начале марта в уфимском Сипайлово затопило парковку популярного супермаркета. Тогда власти признали, что причиной ЧП стали забившиеся стоки ливневой канализации.