Оперативное совещание в мэрии Уфы началось с минуты молчания

С минуты молчания началось сегодня, 4 апреля, оперативное совещание в уфимской администрации. Глава города Ирек Ялалов, его заместители и сотрудники мэрии почтили память жертв страшного теракта в Санкт-Петербурге.

Вчера, 3 апреля, в результате взрыва на станции метрополитена погибли, как минимум, 11 человек, около 50 человек находятся в больницах.

Ранее соболезнования родным и близким погибших и пожелания здоровья пострадавшим передали глава Башкирии Рустэм Хамитов, главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов и председатель государственного собрания республики Константин Толкачев.