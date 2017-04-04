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08:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Оперативное совещание в мэрии Уфы началось с минуты молчания

Сотрудники администрации почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

С минуты молчания началось сегодня, 4 апреля, оперативное совещание в уфимской администрации. Глава города Ирек Ялалов, его заместители и сотрудники мэрии почтили память жертв страшного теракта в Санкт-Петербурге.

Вчера, 3 апреля, в результате взрыва на станции метрополитена погибли, как минимум, 11 человек, около 50 человек находятся в больницах.

Ранее соболезнования родным и близким погибших и пожелания здоровья пострадавшим передали глава Башкирии Рустэм Хамитов, главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов и председатель государственного собрания республики Константин Толкачев.

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