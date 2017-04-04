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10:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Ворошиловском районе Волгограда на два дня отключат воду

Ограничение водоснабжения связано с проведением ремонтных работ.

Жители Ворошиловского района Волгограда останутся без воды с 04:00 4 апреля до 17:00 5 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, ограничение водоснабжения связано с заменой ветхого трубопровода.

Так, без воды останутся волгоградцы, проживающие на:

Улице Череповецкой в домах номер 3д, 5б, 14−68;Улице Саранской в домах номер 51−83, 66, 68−100;Улице Новоузенской в домах номер 47−69;Улице Нежинской в домах номер 41−51,52−62;Улице Чембарской в домах номер 2−16/16, а также 286−410;Улице Моздокской в домах номер 64−72;Улице Елецкой в домах номер 20, 56−64, 69−99, 541−548;Переулке Чембарском в домах номер 1−25,4−50;Переулке Дербентском в домах номер 65−71, 72.

На время проведения ремонтных работ для местных жителей будет организован подвоз воды.

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