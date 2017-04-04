В Омск вернулся запах этилмеркаптана
Сегодня, 4 апреля, в Омске вновь стал ощущаться запах газа — в воздухе чувствуется слабый запах элитмеркаптана.
Сегодня, 4 апреля, в Омске вновь стал ощущаться запах газа — в воздухе чувствуется слабый запах элитмеркаптана.
Так, без посторонних примесей в атмосфере омичи прожили полторы недели — жалобы в МЧС прекратились 23 марта, в день, когда глава омского религиозного общества «Ведара» Елена Комова провела обряд по очищению Омска от вони.
На протяжении предыдущего месяца сильной концентрации этилмеркаптана в воздухе способствовал штиль.
Сегодня в Омске ветер