В Омск вернулся запах этилмеркаптана

Так, без посторонних примесей в атмосфере омичи прожили полторы недели — жалобы в МЧС прекратились 23 марта, в день, когда глава омского религиозного общества «Ведара» Елена Комова провела обряд по очищению Омска от вони.

На протяжении предыдущего месяца сильной концентрации этилмеркаптана в воздухе способствовал штиль.