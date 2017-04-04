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08:42 (мск), источник: СуперОмск

В Омск вернулся запах этилмеркаптана

Сегодня, 4 апреля, в Омске вновь стал ощущаться запах газа — в воздухе чувствуется слабый запах элитмеркаптана.

Так, без посторонних примесей в атмосфере омичи прожили полторы недели — жалобы в МЧС прекратились 23 марта, в день, когда глава омского религиозного общества «Ведара» Елена Комова провела обряд по очищению Омска от вони.

На протяжении предыдущего месяца сильной концентрации этилмеркаптана в воздухе способствовал штиль.

Сегодня в Омске ветер северо-западный, скоростью 4 м/с.

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