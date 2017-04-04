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08:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Американские пожарные спасли упавшую в девятиметровую яму собаку

В Малибу (американский штат Калифорния) пожарные вытащили из девятиметровой ямы собаку по кличке Люси, которая провалилась туда во время прогулки с хозяевами.

Видеозапись случившегося опубликовала на своей странице в Twitter журналист ABC 7 Мелисса Макбридж (Melissa MacBride) 3 апреля.

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