Американские пожарные спасли упавшую в девятиметровую яму собаку
В Малибу (американский штат Калифорния) пожарные вытащили из девятиметровой ямы собаку по кличке Люси, которая провалилась туда во время прогулки с хозяевами.
В Малибу (американский штат Калифорния) пожарные вытащили из девятиметровой ямы собаку по кличке Люси, которая провалилась туда во время прогулки с хозяевами.
Видеозапись случившегося опубликовала на своей странице в Twitter журналист ABC 7 Мелисса Макбридж (Melissa MacBride) 3 апреля.