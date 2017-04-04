Отключения горячей воды в Хабаровске начнутся уже в этом месяце

Горячую воду в краевой столице начнут отключать уже в апреле. «Хабаровская теплосетевая компания» запланировала испытания трубопроводов в зонах всех трех ТЭЦ города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

По данным онлайн-издания, с 24 по 28 апреля в зоне ТЭЦ-1 проведут испытания сетей на определение тепловых потерь. Гидравлические испытания здесь запланированы на 22—26 мая . В зоне ТЭЦ-2 гидравлические испытания пройдут с 10 по 12 мая. На тепловых сетях зоны ТЭЦ-3 со 2 по 6 мая пройдут испытания на определение потерь, а гидравлические испытания намечены на период с 15 по 19 мая.

По информации энергетиков, указанные сроки могут быть скорректированы в связи с возможностью раннего завершения отопительного сезона.