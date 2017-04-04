Отключения горячей воды в Хабаровске начнутся уже в этом месяце
Тепловики составили график испытаний трубопроводов.
Тепловики составили график испытаний трубопроводов.
Горячую воду в краевой столице начнут отключать уже в апреле. «Хабаровская теплосетевая компания» запланировала испытания трубопроводов в зонах всех трех ТЭЦ города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».
По данным
По информации энергетиков, указанные сроки могут быть скорректированы в связи с возможностью раннего завершения отопительного сезона.