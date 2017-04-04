Красноярцам пригрозили штрафами за сорванные цветы

Жителям Красноярского края напомнили об ответственности за сбор краснокнижных цветов.

Самые распространенные цветы, встречающиеся в букетах и запрещенные к сбору, — кандык сибирский и разновидности венериного башмачка, рассказали в пресс-службе Центральносибирского биосферного заповедника. Венерин башмачок настоящий и кандык сибирский являются уязвимыми видами, сокращающимся в численности, а венерин башмачок крапчатый — редким видом. В заповеднике растут и другие краснокнижные виды семейства орхидных: венерин башмачок крупноцветковый и калипсо луковичное.

Большой урон этим растениям наносят те, кто собирает их для букетов или выкапывает корневища. Специалисты отмечают, что сорванные цветы быстро увянут, а тем, кто хочет сорвать в лесу венерин башмачок, советуют вспомнить, что этому растению понадобилось 15−17 лет, чтобы зацвести.

За уничтожение, сбор, хранение, перевозку, приобретение и продажу краснокнижных видов растений грозит штраф от 1,5 до 5 тыс. рублей. Кроме того, виновнику придется возместить ущерб, причиненный объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу.

О фактах сбора, транспортировки и продажи растений, занесенных в Красные книги, можно сообщать по телефонам министерства природных ресурсов и экологии края: (391) 266−82−90, 227−72−59, 227−62−03 или в полицию — 02.