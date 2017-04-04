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08:36 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцам пригрозили штрафами за сорванные цветы

Большой урон растениям наносят те, кто собирает их для букетов или выкапывает корневища.

Жителям Красноярского края напомнили об ответственности за сбор краснокнижных цветов.

Самые распространенные цветы, встречающиеся в букетах и запрещенные к сбору, — кандык сибирский и разновидности венериного башмачка, рассказали в пресс-службе Центральносибирского биосферного заповедника. Венерин башмачок настоящий и кандык сибирский являются уязвимыми видами, сокращающимся в численности, а венерин башмачок крапчатый — редким видом. В заповеднике растут и другие краснокнижные виды семейства орхидных: венерин башмачок крупноцветковый и калипсо луковичное.

Большой урон этим растениям наносят те, кто собирает их для букетов или выкапывает корневища. Специалисты отмечают, что сорванные цветы быстро увянут, а тем, кто хочет сорвать в лесу венерин башмачок, советуют вспомнить, что этому растению понадобилось 15−17 лет, чтобы зацвести.

За уничтожение, сбор, хранение, перевозку, приобретение и продажу краснокнижных видов растений грозит штраф от 1,5 до 5 тыс. рублей. Кроме того, виновнику придется возместить ущерб, причиненный объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу.

О фактах сбора, транспортировки и продажи растений, занесенных в Красные книги, можно сообщать по телефонам министерства природных ресурсов и экологии края: (391) 266−82−90, 227−72−59, 227−62−03 или в полицию — 02.

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