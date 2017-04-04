Авиарейс «Красноярск — Москва» отложили из-за поломки самолета
Сейчас пассажиры ждут резервный борт.
Сейчас пассажиры ждут резервный борт.
Авиарейс из Красноярска в Москву отложен
По предварительной информации, вылет Boeing 737−800 предполагался 4 апреля в 9:02 по красноярскому времени. Однако во время старта сработала техническая сигнализация.
«Во время выполнения исполнительного старта, когда судно движется по рулежной дорожке в сторону
На борту находились 131 пассажир и 7 членов экипажа. Сейчас люди ожидают резервный самолет. Енисейская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту соблюдения прав пассажиров.