Субботник в Новосибирске пройдет 22 апреля
Планируется, что в общегородской акции по уборке города примут участие предприятия, воинские части, а также жители, рассказали в муниципалитете.
Планируется, что в общегородской акции по уборке города примут участие предприятия, воинские части, а также жители, рассказали в муниципалитете.
Субботник в Новосибирске пройдет 22 апреля, об этом сообщает
Планируется, что в общегородской акции по уборке города примут участие предприятия, воинские части, а также жители.
Департамент культуры, спорта и молодёжной политики проведет экологическую акцию, в ней примут участие школы города, общественные организации, культурные учреждения.