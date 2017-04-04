Субботник в Новосибирске пройдет 22 апреля, об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Планируется, что в общегородской акции по уборке города примут участие предприятия, воинские части, а также жители.

Департамент культуры, спорта и молодёжной политики проведет экологическую акцию, в ней примут участие школы города, общественные организации, культурные учреждения.