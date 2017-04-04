Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
90-летний британец сменил пол
В России готовят «гаражную амнистию»
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Ветеран "Альфы" назвал причины взрыва в метро Петербурга
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Знаменитый французский военный корабль оказался на Украине – СМИ
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9Индуистский Новый год
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Последствия циклона «Дебби»
09:03 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирские водители начали забастовку против «Платона»

Несколько водителей вышли на трассу с протестными плакатами в руках.

В Новосибирске прошла несанкционированная властями акция водителей-дальнобойщиков против системы «Платон». На обочине улицы Петухова выстроились около 20 большегрузов.

К лобовым стеклам фур были прикреплены плакаты с лозунгами: «Нет “Платону”», «Против “Платона”». Несколько водителей вышли на трассу с протестными плакатами в руках. На место акции прибыли сотрудники правоохранительных органов. Четверых участников акции они препроводили для объяснений в Кировский райотдел полиции. Правоохранители пояснили, что водители вышли на несанкционированный пикет и в следующий раз посоветовали предпринимателям выражать свое мнение на согласованных с чиновниками мероприятиях.

К концу дня на дороге осталось всего несколько большегрузов.

На прошлой неделе глава Сибирской ассоциации перевозчиков заявил, что члены союза во Всероссийской стачке дальнобойщиков участвовать не будут, так как бизнесмены рискуют понести еще большие убытки. Возможно, поэтому акция новосибирских водителей прошла менее заметно, чем в других регионах.

Система «Платон» действует с 2015 года. По правилам за каждый пройденный километр водители большегрузов, масса которых превышает 12 тонн, должны платить 1,53 руб., через две недели сумма оплаты еще увеличится на 38 копеек. Сейчас в среднем красноярский дальнобойщик платит за «Платон» около 200 тыс. руб. в год. Водители уверяют — если сбор еще поднимут, возить груз им будет просто невыгодно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Авиарейс «Красноярск — Москва» отложили из-за поломки самолета
МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро
Источник: личность предполагаемого смертника в метро установлена
Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге
СМИ: задержан глава Удмуртии Александр Соловьев
В Астрахани неизвестные расстреляли двоих полицейских
Трамп передал зарплату за квартал Национальной парковой службе
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
Гол Промеса на 95-й минуте помог «Спартаку» обыграть «Оренбург» Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь