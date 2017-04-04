Новосибирские водители начали забастовку против «Платона»

К лобовым стеклам фур были прикреплены плакаты с лозунгами: «Нет “Платону”», «Против “Платона”». Несколько водителей вышли на трассу с протестными плакатами в руках. На место акции прибыли сотрудники правоохранительных органов. Четверых участников акции они препроводили для объяснений в Кировский райотдел полиции. Правоохранители пояснили, что водители вышли на несанкционированный пикет и в следующий раз посоветовали предпринимателям выражать свое мнение на согласованных с чиновниками мероприятиях.

В Новосибирске прошла несанкционированная властями акция водителей-дальнобойщиков против системы «Платон». На обочине улицы Петухова выстроились около 20 большегрузов.

К концу дня на дороге осталось всего несколько большегрузов.

На прошлой неделе глава Сибирской ассоциации перевозчиков заявил, что члены союза во Всероссийской стачке дальнобойщиков участвовать не будут, так как бизнесмены рискуют понести еще большие убытки. Возможно, поэтому акция новосибирских водителей прошла менее заметно, чем в других регионах.

Система «Платон» действует с 2015 года. По правилам за каждый пройденный километр водители большегрузов, масса которых превышает 12 тонн, должны платить 1,53 руб., через две недели сумма оплаты еще увеличится на 38 копеек. Сейчас в среднем красноярский дальнобойщик платит за «Платон» около 200 тыс. руб. в год. Водители уверяют — если сбор еще поднимут, возить груз им будет просто невыгодно.