Участники «Тотального диктанта» в Перми могут спасти жизнь ребёнка

Пермяки, которые придут 8 апреля на «Тотальный диктант», могут помочь спасти жизнь ребёнку. Кириллу Садкину всего год, и ему требуется операция на сердце стоимостью 3 миллиона рублей.

«В рамках акции “Всем сердцем” Кирилла уже поддержали тысячи людей, — рассказывает учредитель фонда “Дедморозим” Дмитрий Жебелев. — Например, мальчику помогла любовь пермяков к баскетболу, когда более 5 тысяч болельщиков посетили благотворительный матч “Пармы”. В результате общими усилиями на лечение ребенка уже собрано более 350 тысяч рублей. Теперь приблизить его выздоровление могут и участники “Тотального диктанта” в Перми».

Все участники «Тотального диктанта» в Перми получат в этом году специальные закладки. На них будет рассказана история Кирилла и размещено предложение внести любое посильное пожертвование в поддержку мальчика.

«Подчеркнем, что участие в совместной акции Тотального диктанта в Перми и фонда “Дедморозим” абсолютно добровольное», — говорят организаторы.

«Мы будем рады, если таким образом любовь пермяков к русскому языку поможет в выздоровлении ребенка, — отмечает организатор Тотального диктанта в Перми Евгения Катаева. — К тому же это дополнительная возможность для каждого мотивировать себя при подготовке к диктанту, в изучении орфографии и пунктуации. Чтобы доказать — грамотность творит чудеса».

Напомним, «Тотальный диктант» пермяки будут писать в субботу, 8 апреля в 13 часов. Зарегистрироваться можно на сайте totaldict.ru/perm/. Выбрать можно любую из 44 площадок в Перми.