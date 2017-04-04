В маршрутках Магнитогорска вводят безналичный расчет

Так, право осуществления регулярных перевозок по маршруту № 52 получил индивидуальный предприниматель Сергей Ефимов. Перевозчик подтвердил готовность выйти на маршрут 10 апреля. На маршрут выйдут 15 автобусов малого класса, срок эксплуатации которых не превышает пять лет. Транспортные средства будут оборудованы системой безналичной оплаты проезда.

На маршруте № 18 осуществлять перевозки будет перевозчик Игорь Борисов. Индивидуальный предприниматель принял на себя обязательства по обновлению транспортных средств: срок их эксплуатации не будет превышать четыре года, кроме того, автобусы оснастят терминалами безналичной оплаты проезда и ГЛОНАСС.