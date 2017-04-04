Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи со взрывом в питерском метрополитене, произошедшем в понедельник, 3 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, Андрей Бочаров направил в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко телеграмму, в которой от имени жителей Волгоградской области передал родным и близким погибших слова сочувствия и поддержки. «Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва», — добавил глава волгоградского региона.