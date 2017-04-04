Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге
Глава Волгоградской области направил в адрес питерского губернатора телеграмму.
Глава Волгоградской области направил в адрес питерского губернатора телеграмму.
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи со взрывом в питерском метрополитене, произошедшем в понедельник, 3 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кроме того, вечером 3 апреля Андрей Бочаров почтил память погибших в теракте, возложив цветы к стеле