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16:18 (мск), источник: НИА Самара

Статья самарских ученых опубликована в журнале Natura

В авторский коллектив статьи входят два сотрудника МНИЦТМ.

Межвузовский научно-исследовательский центр по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ, г. Самара) извещает, что 3 апреля 2017 года вышла в свет статья «Прогнозирование роста кристаллов с помощью унифицированной кинетической трехмерной модели» в старейшем и авторитетном общенаучном журнале Nature.

В авторский коллектив статьи входят два сотрудника МНИЦТМ (директор центра Блатов Владислав Анатольевич и ведущий ученый Davide M. Proserpio).

Публикация в журнале Nature крайне престижна, так как статьи, опубликованные в нем, часто цитируются, а автор получает широкую известность и за пределами своей области науки.

Критерии отбора статей в Nature чрезвычайно жёстки. Большинство направляемых статей отсеиваются ещё до стадии рецензирования, поскольку результаты исследований, описанные в предлагаемой к публикации статье, должны представлять крайне существенное продвижение в той или иной области науки.


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