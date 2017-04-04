Статья самарских ученых опубликована в журнале Natura
В авторский коллектив статьи входят два сотрудника МНИЦТМ.
В авторский коллектив статьи входят два сотрудника МНИЦТМ.
Межвузовский
В авторский коллектив статьи входят два сотрудника МНИЦТМ (директор центра Блатов Владислав Анатольевич и ведущий ученый Davide M. Proserpio).
Публикация в журнале Nature крайне престижна, так как статьи, опубликованные в нем, часто цитируются, а автор получает широкую известность и за пределами своей области науки.
Критерии отбора статей в Nature чрезвычайно жёстки. Большинство направляемых статей отсеиваются ещё до стадии рецензирования, поскольку результаты исследований, описанные в предлагаемой к публикации статье, должны представлять крайне существенное продвижение в той или иной области науки.