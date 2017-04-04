Эксперт назвал причины провала переписи населения 2014 года
Перепись населения 2014 года, результаты которой были представлены лишь 31 марта 2017, была провалена
Перепись населения 2014 года, результаты которой были представлены лишь 31 марта 2017, была провалена
Эксперт назвал причины провала переписи населения 2014 года.
В интервью радиостудии Sputnik Молдова эксперт подчеркнул, что если в сельской местности переписью было охвачено большинство населения
«Был отведен очень маленький срок на перепись, все было плохо организовано, социологи поздно получили опросники, была плохо проведена информационная кампания», — отметил собеседник.
В результате, подчеркнул Виктор Мокану,
«Руководители Национального бюро статистики сказали, что провели проверочное исследование. У нас возник вопрос: почему нашлись время и средства для проверочного исследования по Республике Молдова, а не нормальной переписи по Кишиневу, ведь было ясно, что в столице перепись была провалена», — отметил собеседник.
Виктор Мокану также подчеркнул, что на перепись, результаты которой были представлены ранее, было затрачено порядка 87 миллионов леев, но до сих пор неизвестно, куда именно пошли эти деньги.
«Можно было бы за половину этих денег провести нормальную перепись населения. Я связываю это с тем, что это был год выборов, и