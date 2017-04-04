Эксперт назвал причины провала переписи населения 2014 года.

В интервью радиостудии Sputnik Молдова эксперт подчеркнул, что если в сельской местности переписью было охвачено большинство населения из-за его открытости, то в городах, особенно в столице, опрос был фактически провален.

«Был отведен очень маленький срок на перепись, все было плохо организовано, социологи поздно получили опросники, была плохо проведена информационная кампания», — отметил собеседник.

В результате, подчеркнул Виктор Мокану, из-за того, что люди ничего не знали о переписи, а руководители домоуправлений не были вовлечены в процесс, в Кишиневе под опрос попали лишь 41% жителей.

«Руководители Национального бюро статистики сказали, что провели проверочное исследование. У нас возник вопрос: почему нашлись время и средства для проверочного исследования по Республике Молдова, а не нормальной переписи по Кишиневу, ведь было ясно, что в столице перепись была провалена», — отметил собеседник.

Виктор Мокану также подчеркнул, что на перепись, результаты которой были представлены ранее, было затрачено порядка 87 миллионов леев, но до сих пор неизвестно, куда именно пошли эти деньги.