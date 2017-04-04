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08:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Суд решил приостановить дело хабаровских живодерок

Такое решение было принято Индустриальным районным судом на состоявшимся заседании 4 апреля.

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Хабаровск, 4 апреля, AmurMedia.

Индустриальный суд Хабаровска решил приостановить дело Алены Савченко и Алины Орловой по обвинению в оскорбление религиозных чувств верующих (ч.1 ст. 148 УК РФ). Для продолжения разбирательства по данному делу необходимо заслушать показания потерпевшего, который сейчас находится в Москве, сообщили корр. ИА AmurMedia в Индустриальном суде.

Суд Индустриального района заслушал показание свидетелей, которые не смогли явится на прошлое заседание. Слушание прошло в закрытом режиме.

Однако журналистам агентства удалось побеседовать с участниками судебного процесса.

— Я надеюсь, что подсудимым суд назначит самое строгое наказание. Меня возмутило их отношение к религии, православной культуре и истории. С ними должны заниматься специалисты: педагоги, психологи, психиатры и священнослужители. Но они должны быть изолированы от общества, чтоб не могли причинить еще больше вреда и боли людям, — рассказала свидетель по делу живодерок Ольга.

Как ранее сообщало агентство, суд должен был заслушать шестерых свидетелей в рамках обвинений в оскорблении чувств верующих, но не все свидетели по резонансному делу пришли на прошлое судебное заседание.

Напомним, всего по делу хабаровских живодеров проходит трое обвиняемых. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в жестоком обращении с животными, разбое, возбуждении ненависти либо вражды и в публичных действиях, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. По версии следствия, жертвами обвиняемых стали не менее 15 животных и птиц. Помимо жестоких издевательств над животными они подвергли унижению молодого человека, принадлежащего к определенной социальной группе, и выложили в интернет видео, на котором были запечатлены сцены унижения.

Следующее заседание запланировано на 10 апреля в 14 часов. Суд приступит к рассмотрению обвинения в возбуждении ненависти либо вражды, а также в унижении человеческого достоинства (ч.1 ст. 282 УК РФ).

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