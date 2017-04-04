Гражданская гонка героев впервые пройдет в Приморье на Штыковских прудах
Забег представляет собой массовый
Забег представляет собой массовый
Владивосток, 4 апреля, PrimaMedia.
В этом году компания «Лига героев» впервые в Приморском крае организовывает гражданскую гонку под названием «Новая высота», которая пройдет 27 мая на Штыковскхих прудах. Об этом журналистам на
«Новая высота несет больше
По словам организаторов «Новой высоты», компания «Лига героев» везет во Владивосток совершенно свежий продукт.
«Гонка представляет собой массовый фитнесс фестиваль, который еще не проводился на территории Приморского края. Мы будем готовить культурную и спортивную программу. Наша первоочередная цель — призвать людей, чтобы они выходили бегать из замкнутого пространства», — сказал представитель «Лига героев».
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что Владивосток поборется за право называться столицей российской бега 21 мая в первом в России полумарафоне с синхронным стартом «ЗаБег». Старт масштабной легкоатлетической гонки состоится в 10 регионах России одновременно.