Гражданская гонка героев впервые пройдет в Приморье на Штыковских прудах

Владивосток, 4 апреля, PrimaMedia.

В этом году компания «Лига героев» впервые в Приморском крае организовывает гражданскую гонку под названием «Новая высота», которая пройдет 27 мая на Штыковскхих прудах. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал официальный представитель «Лиги героев» во Владивостоке Александр Логоша. По его словам, она принципиально не отличается от «Гонки героев», на некоторых участках даже сложней, сообщает ИА PrimaMedia.

«Новая высота несет больше фаново-развлекательный характер, собираемся организовать масс-старт. В любом случае все участники хорошо и с пользой проведут время», — рассказал Александр Логоша.

По словам организаторов «Новой высоты», компания «Лига героев» везет во Владивосток совершенно свежий продукт.

«Гонка представляет собой массовый фитнесс фестиваль, который еще не проводился на территории Приморского края. Мы будем готовить культурную и спортивную программу. Наша первоочередная цель — призвать людей, чтобы они выходили бегать из замкнутого пространства», — сказал представитель «Лига героев».

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что Владивосток поборется за право называться столицей российской бега 21 мая в первом в России полумарафоне с синхронным стартом «ЗаБег». Старт масштабной легкоатлетической гонки состоится в 10 регионах России одновременно.