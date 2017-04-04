Жители Уфы могут бесплатно проверить здоровье и узнать свой ВИЧ-статус

Акция проходит с 4 по 7 апреля. На площади перед ВДНХ и в Центрах здоровья поликлиник и РВФД, расположатся передвижные медицинские модули РКБ имени Г. Г. Куватова и Республиканского кардиоцентра. Там, все желающие смогут бесплатно пройти обследования и задать интересующие вопросы специалистам с 9:00 до 16:00.

Также запланированы акции, направленные на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. В их числе акция «Узнай свой ВИЧ-статус» и донорская акция, которые пройдут 5 апреля с 10.00ч. также на территории ВДНХ.