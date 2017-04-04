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09:23 (мск), источник: Югополис

После теракта в Санкт-Петербурге в Краснодаре усилят меры безопасности

В краевом центре усилят меры безопасности на транспорте, дополнительно проверят школы, дома, чердаки, подвалы и квартиры, где живут мигранты.

Источник: Югополис

Вечером 3 апреля в краевом центре прошло экстренное заседание городской антитеррористической комиссии (АТК). На нем были обсуждены дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в Краснодаре, прежде всего на объектах транспортной инфраструктуры.

— Нужно сделать всё возможное, чтобы не допустить повторения трагических событий. Совместно с правоохранительными органами необходимо усилить пропускной режим на объектах транспорта. Нужно также принять дополнительные меры по охране железнодорожных и автовокзалов, аэропорта. Усиление мер безопасности должно выполняться неукоснительно, — сказал мэр города Евгений Первышов.

Он поручил совместно с органами ТОС провести проверки чердаков и подвалов многоквартирных домов, объектов строительства, где работают мигранты. Дополнительные проверки и инструктажи будут проведены также на предприятиях городского общественного транспорта и в образовательных учреждениях.

Начальник городской полиции Дмитрий Остапенко сообщил о том, что городе усилены наряды патрульно-постовой службы и ГИБДД, которые в том числе проверят остановочные комплексы общественного транспорта. Начиная со вторника участковые уполномоченные полиции проведут масштабные проверки съёмных квартир, где проживают мигранты.

— Важно всем жителям города не забывать о сохранении бдительности и о том, что обо всех подозрительных предметах и людях следует немедленно сообщать в полицию, — сказал Остапенко.

В Краснодаре усилен пропускной режим в аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах, проводится тщательная проверка пассажиров, ручной клади и багажа с использованием специальной аппаратуры контроля и служебно-розыскных собак. Проверяется работоспособность систем видеонаблюдения, связи, проводятся дополнительные тренировки по недопущению несанкционированного доступа на объекты транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как сообщал «Югополис», 3 апреля между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» в четвертом вагоне поезда произошел взрыв. Позднее еще одно неразорвавшееся взрывное устройство нашли на «Площади Восстания» и обезвредили.

По последним данным, погибли 14 человек, в больницы города доставили 51 пострадавшего.

СК России завел дело о теракте и незаконном обороте взрывчатке после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Данные о количестве подозреваемых в проведении теракта пока противоречивы. По последним данным, подозреваются три человека. Один из них — вероятно, террорист-смертник, взорвавшийся в вагоне метро.

Как сообщал «Югополис», опубликован список пострадавших при взрыве в петербургском метро. В списке значится 51 человек, в том числе четыре женщины, личности которых не установлены.

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