После теракта в Санкт-Петербурге в Краснодаре усилят меры безопасности
В краевом центре усилят меры безопасности на транспорте, дополнительно проверят школы, дома, чердаки, подвалы и квартиры, где живут мигранты.
В краевом центре усилят меры безопасности на транспорте, дополнительно проверят школы, дома, чердаки, подвалы и квартиры, где живут мигранты.
Вечером 3 апреля в краевом центре прошло экстренное заседание городской антитеррористической комиссии (АТК). На нем были обсуждены дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в Краснодаре, прежде всего на объектах транспортной инфраструктуры.
— Нужно сделать всё возможное, чтобы не допустить повторения трагических событий. Совместно с правоохранительными органами необходимо усилить пропускной режим на объектах транспорта. Нужно также принять дополнительные меры по охране железнодорожных и автовокзалов, аэропорта. Усиление мер безопасности должно выполняться неукоснительно, — сказал мэр города Евгений Первышов.
Он поручил совместно с органами ТОС провести проверки чердаков и подвалов многоквартирных домов, объектов строительства, где работают мигранты. Дополнительные проверки и инструктажи будут проведены также на предприятиях городского общественного транспорта и в образовательных учреждениях.
Начальник городской полиции Дмитрий Остапенко сообщил о том, что городе усилены наряды
— Важно всем жителям города не забывать о сохранении бдительности и о том, что обо всех подозрительных предметах и людях следует немедленно сообщать в полицию, — сказал Остапенко.
В Краснодаре усилен пропускной режим в аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах, проводится тщательная проверка пассажиров, ручной клади и багажа с использованием специальной аппаратуры контроля и
Как сообщал «Югополис», 3 апреля между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» в четвертом вагоне поезда произошел взрыв. Позднее еще одно неразорвавшееся взрывное устройство нашли на «Площади Восстания» и обезвредили.
По последним данным, погибли 14 человек, в больницы города доставили 51 пострадавшего.
СК России завел дело о теракте и незаконном обороте взрывчатке после взрыва в метро
Как сообщал «Югополис», опубликован список пострадавших при взрыве в петербургском метро. В списке значится 51 человек, в том числе четыре женщины, личности которых не установлены.