В Сочи расчищают место для нового парка

«Правоустанавливающие документы на эту территорию есть. Это зеленая зона общего пользования. Мэр издал постановление об изменении вида разрешенного использования этой территории на сквер», — рассказала общественный советник главы города Людмила Шестак, которая подобрала место для реализации проекта.

Парк будет иметь сложную структуру: терренкур, много дорожек и спусков, несколько выходов. Через один из них можно будет спуститься на улицу Пластунскую.

Расчистка участка продлится до конца апреля, а сам парк культуры и отдыха на курорте появится уже к лету, сообщили в администрации города.