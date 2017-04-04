В Сочи расчищают место для нового парка
В 2017 году в Сочи появятся два новых парка. Один из них будет заложен в честь XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. «Вести Сочи» сообщали, что место для него выбрано в спальном микрорайоне Макаренко.
В 2017 году в Сочи появятся два новых парка. Один из них будет заложен в честь XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. «Вести Сочи» сообщали, что место для него выбрано в спальном микрорайоне Макаренко.
«Правоустанавливающие документы на эту территорию есть. Это зеленая зона общего пользования. Мэр издал постановление об изменении вида разрешенного использования этой территории на сквер», — рассказала общественный советник главы города Людмила Шестак, которая подобрала место для реализации проекта.
Парк будет иметь сложную структуру: терренкур, много дорожек и спусков, несколько выходов. Через один из них можно будет спуститься на улицу Пластунскую.
Расчистка участка продлится до конца апреля, а сам парк культуры и отдыха на курорте появится уже к лету, сообщили в администрации города.