Движение большегрузов по дорогам Ашинского района закроют с 10 апреля

Дороги в Ашинском районе челябинской области закроют для большегрузного транспорта в преддверии весеннего паводка, сообщает «Стальная искра».

Проезд для машин с нагрузкой более 10 тонн на ось по местным трассам запретят с 10 апреля. Такая мера призвана сохранить дорожное полотно, подверженное разрушению талой водой. Ограничение установлено на месяц, но может быть продлено в зависимости от обстоятельств. Власти уже предупредили добывающие предприятия, которые должны информировать своих клиентов о временных трудностях с грузоперевозками.

Напомним, ранее эксперты заявили о том, что паводок на Южном Урале будет обильным.