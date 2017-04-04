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10:25 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение большегрузов по дорогам Ашинского района закроют с 10 апреля

Ограничение связано с предстоящим паводком.

Дороги в Ашинском районе челябинской области закроют для большегрузного транспорта в преддверии весеннего паводка, сообщает «Стальная искра».

Проезд для машин с нагрузкой более 10 тонн на ось по местным трассам запретят с 10 апреля. Такая мера призвана сохранить дорожное полотно, подверженное разрушению талой водой. Ограничение установлено на месяц, но может быть продлено в зависимости от обстоятельств. Власти уже предупредили добывающие предприятия, которые должны информировать своих клиентов о временных трудностях с грузоперевозками.

Напомним, ранее эксперты заявили о том, что паводок на Южном Урале будет обильным.

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