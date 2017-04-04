Уфимская автоледи потребовала у Гильмутдинова устранить очереди в полку ДПС

Побудило Лилию записать видеообращение ее недавнее посещение здания полка на Лесотехникума 20/1, когда она 8 часов провела в очереди. «Сказать, что первый этаж здания полка ГИБДД на Лесотехникума это злачное место — ничего не сказать. Человек 100 сидят по 3−5 часов в очереди, и там негде ни поесть, ни попить. Туалет находится в ужасном состоянии, а запах из него распространяется на весь первый этаж», — делится общественница.

Девушка попросила главу ГИБДД Башкирии разобраться с ситуацией. «Оформление ДТП — это работа с людьми. А условий для людей у вас никаких нет», — заявила она. В связи с этим она выдвинула ряд требований:

Обеспечить приезд сотрудников ГИБДД на место ДТП в течение часа; Создать электронную очередь и табло; Обеспечить достаточное количество сотрудников для прохождения очереди за 20 минут; Обустроить кафе; Поставить кулер с водой; Установить Wi-Fi; Обустроить нормальный чистый туалет, где запрещено курить; Поставить розетки, чтобы люди могли заряжать телефоны; Обеспечить достаточное количество бумаги и ручек; Создать горячую линию, чтобы люди могли пожаловаться на некачественное и долгое обслуживание.