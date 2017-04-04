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10:17 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области судебные приставы арестовали трансформатор

Судебный пристав наложил арест на трансформатор, принадлежащий садовому некоммерческому товариществу в Верхней Пышме. Товарищество погасило долг перед владельцем только после отключения арестованного трансформатора.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

«Верхнепышминский городской суд обязал садовое некоммерческое товарищество произвести действия по полному восстановлению электроснабжения участка путем восстановления электрической цепи, протянутой ранее по электрическим опорам согласно утвержденной схеме электроснабжения сада. Кроме того, они были обязаны заменить поврежденный, не подлежащей восстановлению силовой кабель, расположенный под землей, от углового электрического столба и завести в жилой дом истца. Однако все эти предписания были выполнены самостоятельно взыскателем. На основании предоставленных взыскателем документов о расходах судебный пристав Верхнепышминского районного отдела УФССП России по Свердловской области вынес постановление о взыскании расходов на сумму порядка 250 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Трансформатор на момент составления акта описи и ареста к электросети подключен не был. Садовое товарищество самовольно его подключило. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление об изменении места хранения арестованного имущества, в связи с тем, что использование трансформатора снижает его стоимость, так как происходит его физический износ.

Трансформатор отключили и извлекли из трансформаторной будки. После отключения председатель садового некоммерческого товарищества выплатил взыскателю 100 тыс. руб., также стороны подписали гарантийное письмо о выплате остатка задолженности. Как отметили в ведомстве, благодаря частичной оплате и из-за резкого снижения температуры судебный пристав-исполнитель подключил трансформатор к электропитанию.

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