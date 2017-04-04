Пермяки голосуют за авиарейсы в Симферополь

Правительство Пермского края запустило онлайн голосование. Через опрос выбирают направление для авиаперелётов, которое войдёт в госпрограмму по субсидированию рейсов.

На сегодняшний день проголосовали уже 1277 человек. Пока лидирует Симферополь (29,84%). На втором месте — Сочи (20,36%), на третьем — международное направление (17,46%).

Среди предложенных вариантов также есть Анапа, Минеральные воды, Краснодар, Волгоград и Ростов-на-Дону. Можно предложить свой вариант ответа.

Программа субсидирования авиаперелётов позволит снизить цену билета для пассажиров.