Пермяки голосуют за авиарейсы в Симферополь
Краевое правительство решает, какие направления для перелётов субсидировать.
Краевое правительство решает, какие направления для перелётов субсидировать.
Правительство Пермского края запустило онлайн голосование. Через опрос выбирают направление для авиаперелётов, которое войдёт в госпрограмму по субсидированию рейсов.
На сегодняшний день проголосовали уже 1277 человек. Пока лидирует Симферополь (29,84%). На втором месте — Сочи (20,36%), на третьем — международное направление (17,46%).
Среди предложенных вариантов также есть Анапа, Минеральные воды, Краснодар, Волгоград и
Программа субсидирования авиаперелётов позволит снизить цену билета для пассажиров.