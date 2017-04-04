Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Две трети случаев рака объяснили невезением
"Оставил портфель и ушел": очевидцы о взрыве в метро Петербурга
Три заблуждения о яйцах в детском меню
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Три заблуждения о яйцах в детском меню
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
17Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10:14 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске усиливают меры безопасности

Росгвардия приведена в повышенную готовность.

В Челябинске Росгвардия приведена в повышенную готовность, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, весь личный состав подразделения Росгвардии по приказу командующего Уральским округом переведен на усиленный вариант несения службы.

А вот введен ли особый режим для южноуральских полицейских, до сих пор не ясно, связаться с начальником пресс-службы не удалось. В региональном управлении МЧС сообщили, что спасатели работают в штатном режиме.

Меры безопасности должны усилить в челябинском аэропорту. «Интерфакс» передает требования Росавиации, которые были направлены во все аэропорты и авиакомании и сообщает: авиаредприятия международного и федерального значения сейчас работают в усиленном режиме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Умер от рака звезда "Джентльмен-шоу" и "Ликвидации"
Участники бойз-бэнда признались, что являются девушками
Умер от рака звезда "Джентльмен-шоу" и "Ликвидации"
МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Киев призвал организаторов «Евровидения» не лезть в дела страны
Путину доложили о задержании главы Удмуртии
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Трамп передал зарплату за квартал Национальной парковой службе
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь