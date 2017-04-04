В Челябинске усиливают меры безопасности
Росгвардия приведена в повышенную готовность.
Росгвардия приведена в повышенную готовность.
В Челябинске Росгвардия приведена в повышенную готовность, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Как сообщили в
А вот введен ли особый режим для южноуральских полицейских, до сих пор не ясно, связаться с начальником
Меры безопасности должны усилить в челябинском аэропорту. «Интерфакс» передает требования Росавиации, которые были направлены во все аэропорты и авиакомании и сообщает: авиаредприятия международного и федерального значения сейчас работают в усиленном режиме.