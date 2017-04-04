На станции «Юдино» будут модернизированы пути

(Город Казань KZN.RU, 4 апреля). В этом году будут модернизированы пути на станциях «Ковров», «Юдино» и «Зуевка».

Модернизация будет производиться на участках Ардаши — Зуевка, Бирюли — Куркачи, Велетьма — Родяково, Вурнары — Канаш, Заколпье — Алферово, Кичево — Бугрыш, Кленовский — Бисертский Завод, Котельнич 1 — Марадыковский, Лянгасово — Поздино, Марадыковский — Быстряги, Навашино — Велетьма, Просница — Ардаши, Уром — Агрыз, Уфимка — Ключевая, Чернушка — Трун, Шумерля — Вурнары, Шур — Чепца, Люга — Можга, Агрыз — Кичево, Пибаньшур — Чепца, Родяково — Теша, Солдатка — Дружинино.

Кроме того, на участке Сейма — Дзержинск запланировано проведение противокарстовых мероприятий.