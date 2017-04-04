В Татарстане появится индустриальный парк «Алабуга-2. Нефтехимия»

Индустриальный парк «Алабуга-2. Нефтехимия» появится на территории Нижнекамского и Тукаевского районов, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительстве РТ.

Согласно документу, управляющей компанией нового предприятия станет АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». Министерству экономики РТ поручили внести предложения в Кабмин РТ по объемам и источникам субсидирования в 2017 году для создания ИП «Алабуга-2. Нефтехимия».