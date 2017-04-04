Boeing показал космические аппараты для исследования Луны и Марса
Запуск аппарата к Луне планируется в первой половине 2020-х годов.
Запуск аппарата к Луне планируется в первой половине 2020-х годов.
Американский авиастроительный концерн Boeing показал изображения двух разрабатываемых им космических аппаратов, с помощью которых в будущем будут проводиться исследования Луны и Марса. Согласно сообщению концерна, один из аппаратов будет расположен на орбите Луны и станет своего рода перевалочным пунктом между Землей и Марсом. Именно от этого аппарата отправится второй космический корабль, который затем остановится на орбите Марса. С него исследователи смогут вести исследование этой планеты.
В сентябре прошлого года NASA заключило соглашения с шестью американскими компаниями, которые занялись разработкой космических аппаратов и жилищ для космонавтов, занимающихся исследованием спутника Земли и Марса. По условиям соглашений, компании сперва должны построить прототипы аппаратов на Земле. Помимо Boeing в этом проекте принимают участие компании Lockheed Martin, Orbital ATK, Sierra Nevada Corporation, NanoRacks и Bigelow Aerospace.
По оценке Boeing, первым аппаратом, который будет запущен в космос, станет Deep Space Gateway. Он разместится на орбите Луны. Как ожидается, его сборка начнется в первой половине 2020-х годов. Для сборки и заселения аппарата, который будет выступать в роли исследовательской лаборатории и космического жилища, потребуется всего четыре запуска. Космический шлюз получит стыковочную систему, аналогичную той, что установлена на Международной космической станции. Его также оснастят солнечными панелями.
Позднее к Deep Space Gateway пристыкуется космический корабль Deep Space Transport. Это также будет исследовательская лаборатория и жилой модуль. Долетев до Марса корабль расположится на его орбите. Предполагается, что ученые смогут исследовать планету с орбиты, а также спускать на ее поверхность специалистов с вездеходами, научным оборудованием и роботами. И Deep Space Gateway, и Deep Space Transport в космосе будут передвигаться с помощью солнечных электроракетных двигателей. Ранее в Boeing заявляли, что планируют отправить первый корабль к Марсу в 2030-х годах.
Между тем, американская компания SpaceX планировала запустить первый космический корабль к Марсу в 2018 году, но затем передвинула это событие по меньшей мере на 2020 год. К Марсу компания намерена отправить беспилотный транспортный корабль Red Dragon. В SpaceX заявили, что компания не может отправить корабль на Марс в 2018 году, потому что ей необходимо заниматься более актуальными проектами, включая разработку тяжелой
Василий Сычёв