Новосибирский музыкант нырнул в прорубь ради 20 тысяч просмотров, об этом говорится в сообществе музыкальной группы «гдеЁж» в соцсети «Вконтакте».

Клип на песню «Детка, это Сибирь!» с момента появления на видеохостинге YouTube собрал более 20 тысяч просмотров и попал в ротацию телеканала «Наше ТВ».