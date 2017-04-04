Новосибирский музыкант нырнул в прорубь ради 20 тысяч просмотров
Клип новосибирской группы, снятый в лесу, кроме большого внимания на видеохостинге YouTube также получил право ротации на телеканале «Наше ТВ».
Клип новосибирской группы, снятый в лесу, кроме большого внимания на видеохостинге YouTube также получил право ротации на телеканале «Наше ТВ».
Новосибирский музыкант нырнул в прорубь ради 20 тысяч просмотров, об этом говорится в сообществе музыкальной группы «гдеЁж» в соцсети «Вконтакте».
Клип на песню «Детка, это Сибирь!» с момента появления на видеохостинге YouTube собрал более 20 тысяч просмотров и попал в ротацию телеканала «Наше ТВ».
На кадрах видно, как солист группы ходит по лесу в фирменной сибирской толстовке, греется у костра, купается в проруби и жизнерадостно поёт.
Группа «гдеЁж» была создана в 2014 году и характеризует свое творчество как «музыку созидания, веселья и любви».