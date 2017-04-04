Пермякам предлагают стать спасателями на лето
Кандидаты должны быть старше 18 лет и хорошо плавать.
Кандидаты должны быть старше 18 лет и хорошо плавать.
Пермская служба спасения начинает набор сезонных
Как сообщили в городской службе спасения, в обязанности спасателей входит патрулирование территории у водоема и наблюдение за акваторией пляжа, а также в случае необходимости оказание первой медицинской помощи.
Новобранцы пройдут обучение в школе медицины катастроф.
Кандидаты должны быть старше 18 лет, в хорошем физическом состоянии, без хронических заболеваний и уметь плавать.
Собеседования проводятся в Пермской городской службе спасения в рабочие дни по адресу: улица Героев Хасана, 31. Справки можно получить по телефону 241−18−09.
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