Пермякам предлагают стать спасателями на лето

Пермская служба спасения начинает набор сезонных спасателей-матросов для работы летом на пляжах. Посты будут располагаться в местах массового отдыха у воды в городе и поселке Новые Ляды.

Как сообщили в городской службе спасения, в обязанности спасателей входит патрулирование территории у водоема и наблюдение за акваторией пляжа, а также в случае необходимости оказание первой медицинской помощи.

Новобранцы пройдут обучение в школе медицины катастроф.

Кандидаты должны быть старше 18 лет, в хорошем физическом состоянии, без хронических заболеваний и уметь плавать.

Собеседования проводятся в Пермской городской службе спасения в рабочие дни по адресу: улица Героев Хасана, 31. Справки можно получить по телефону 241−18−09.