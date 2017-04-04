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10:52 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермякам предлагают стать спасателями на лето

Кандидаты должны быть старше 18 лет и хорошо плавать.

Пермская служба спасения начинает набор сезонных спасателей-матросов для работы летом на пляжах. Посты будут располагаться в местах массового отдыха у воды в городе и поселке Новые Ляды.

Как сообщили в городской службе спасения, в обязанности спасателей входит патрулирование территории у водоема и наблюдение за акваторией пляжа, а также в случае необходимости оказание первой медицинской помощи.

Новобранцы пройдут обучение в школе медицины катастроф.

Кандидаты должны быть старше 18 лет, в хорошем физическом состоянии, без хронических заболеваний и уметь плавать.

Собеседования проводятся в Пермской городской службе спасения в рабочие дни по адресу: улица Героев Хасана, 31. Справки можно получить по телефону 241−18−09.

Прошлым летом на городских пляжах работали 54 матроса-спасателя. Там, где дежурили спасатели, не зафиксированного ни одного смертельного случая.

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