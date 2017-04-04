Сергей Иванов считает Челябинск неблагоприятным для проживания

Городом, неблагоприятным для проживания — главным образом, из-за грязи в атмосфере — назвал Челябинск Сергей Иванов, спецпредставитель Президента России по вопросам экологии и транспорта.

На медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» политик предложил на каждом южноуральском предприятии установить датчики — «тогда будет точно известно, кто загрязняет», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В региональном ОНФ констатируют, что и при существующих точках контроля можно точно определить, кто виновен в смоге.

«Это будет не на 100 процентов, но, по крайней мере, что выбрасывает это предприятие в данный момент — это можно сделать. Проблема в том, что все заточено под конкретных людей, кого, грубо говоря, нежелательно трогать», — говорит Виталий Вороной, руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

Теперь остается только ждать, какие последствия повлечет для Челябинской области и, в частности, Челябинска, заявление спецпредставителя президента России по вопросам экологии и транспорта.