В Ростовской области у двух мужчин изъяли более пяти тысяч рыб

«Полицейские обнаружили и изъяли у мужчин более пяти тысяч рыб различных пород, два плавательных средства, а также несколько десятков метров сети, которой осуществлялся незаконный вылов», — говорится в сообщении. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкции этой статьи предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.