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10:38 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области у двух мужчин изъяли более пяти тысяч рыб

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина» полицейские задержали в Азовском районе двоих мужчин, подозреваемых в незаконном вылове рыбы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

«Полицейские обнаружили и изъяли у мужчин более пяти тысяч рыб различных пород, два плавательных средства, а также несколько десятков метров сети, которой осуществлялся незаконный вылов», — говорится в сообщении. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкции этой статьи предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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