5 апреля в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 4 апреля). 5 апреля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 13.00 света не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Гагарина, 16, 20, 73а, 75, 77, 79, 81, 75б, 77а, 77б, 81а.

С 9.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Габишева, 25а, 25б, а также в частном секторе по улицам Воскресенская и Мостовая.

С 8.00 до 17.00 — в поселке Новая Сосновка Советского района по адресам: ул. Машиностроителей, 1а, 5, 7а, 2−18, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36а, 36б, ул. Наратлык, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13. В это же время свет отключат в поселке Нагорный Советского района по адресам: ул. Куркачинская, 49−59, 54−62, ул. Ягодная, 49−101, 80−138, С/о «Химик-56», СНТ «Татпроект».

С 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе по адресам: ул. А. Кутуя, 54, 68, 68/1, 68а, 70, 72, 78, 82, 86.

С 9.00 до 12.00 — в поселке Чебакса Советского района по улицам: Заводская, Советская, Чапаева.