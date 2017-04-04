Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
У легких нашли новые функции
СМИ: спецслужбы заранее узнали о подготовке взрыва в метро
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
СМИ: жительница Петербурга пыталась предупредить об угрозе взрыва
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
17Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10:37 (мск), источник: Крым Press

Реконструкция набережной Салгира начнется в этом году

Реконструкция набережной Салгира в Симферополе может начаться в нынешнем году.

Об этом сообщил министр ЖКХ РК Сергей Карпов. Нас немного испугала реконструкция центра Симферополя, но уже есть проектное решение по реконструкции набережной Салгира, есть понимание, за какие деньги это делать. Реконструкция набережной пройдет от улицы Киевской до кинотеатра «Симферополь». Ждем, пока согласует город, и, думаю, в этом году уже начнем работы, — сказал С. Карпов. Кроме того, по его словам, возможно, будут проведены работы по очистке русла реки. С 1 апреля в Симферополе начало работать предприятие «Город». На него возложены надежды на уборку городских территорий реки Салгир. Мы максимально прикладываем силы, чтобы начать эту работу. Деньги у города есть, понимание, что делать, тоже. План составлен, — отметил министр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крым может провалить курортный сезон, если
МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Киев призвал организаторов «Евровидения» не лезть в дела страны
Путину доложили о задержании главы Удмуртии
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Трамп передал зарплату за квартал Национальной парковой службе
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь