Реконструкция набережной Салгира начнется в этом году

Об этом сообщил министр ЖКХ РК Сергей Карпов. Нас немного испугала реконструкция центра Симферополя, но уже есть проектное решение по реконструкции набережной Салгира, есть понимание, за какие деньги это делать. Реконструкция набережной пройдет от улицы Киевской до кинотеатра «Симферополь». Ждем, пока согласует город, и, думаю, в этом году уже начнем работы, — сказал С. Карпов. Кроме того, по его словам, возможно, будут проведены работы по очистке русла реки. С 1 апреля в Симферополе начало работать предприятие «Город». На него возложены надежды на уборку городских территорий реки Салгир. Мы максимально прикладываем силы, чтобы начать эту работу. Деньги у города есть, понимание, что делать, тоже. План составлен, — отметил министр.