Сочинские ветераны бесплатно получат путевки в санатории
В преддверии Дня Победы сочинским ветеранам предлагают подать заявку и бесплатно пройти
В преддверии Дня Победы сочинским ветеранам предлагают подать заявку и бесплатно пройти
Кроме заявки, необходимо предъявить только ветеранское удостоверение и медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для лечения.
Предложение распространяется на участников и инвалидов ВОВ, участников трудового фронта, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, лиц, награжденных знаком «Жители блокадного Ленинграда», вдов ветеранов ВОВ.
Обращаться следует:
— в Центральном районе: ул. Навагинская, д. 18, 2 этаж, каб. 22, тел. 264−91−64.
— в Хостинском районе: ул. Грибоедова, д. 17, 1 этаж, каб. 3, тел. 262−77−25.
— в Адлерском районе: ул. Кирова, д. 53, 1 этаж, каб. 26, тел. 240−17−94.
— в Лазаревском районе: ул. Победы, д. 113, подъезд 3, 1 этаж, каб. 6, тел. 274−00−48.