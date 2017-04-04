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10:31 (мск), источник: Вести Сочи

Сочинские ветераны бесплатно получат путевки в санатории

В преддверии Дня Победы сочинским ветеранам предлагают подать заявку и бесплатно пройти санаторно-курортное лечение. Заявки принимают до 15 апреля в отделах социального развития при районных администрациях.

Кроме заявки, необходимо предъявить только ветеранское удостоверение и медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для лечения.

Предложение распространяется на участников и инвалидов ВОВ, участников трудового фронта, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, лиц, награжденных знаком «Жители блокадного Ленинграда», вдов ветеранов ВОВ.

Обращаться следует:

— в Центральном районе: ул. Навагинская, д. 18, 2 этаж, каб. 22, тел. 264−91−64.

— в Хостинском районе: ул. Грибоедова, д. 17, 1 этаж, каб. 3, тел. 262−77−25.

— в Адлерском районе: ул. Кирова, д. 53, 1 этаж, каб. 26, тел. 240−17−94.

— в Лазаревском районе: ул. Победы, д. 113, подъезд 3, 1 этаж, каб. 6, тел. 274−00−48.

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